Na, wenn diese Outfits mal nicht romantisch sind! In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden zum 53. Mal die Country Music Association Awards in Nashville, Tennessee, verliehen. Zu diesem Anlass hatten sich die Stars und Sternchen der Musikbranche wieder mal richtig in Schale geworfen – und eine Sängerin stach mit ihrem Look dabei besonders hervor: Pop-Star Halsey (25) setzte an diesem Abend auf ein ganz besonderes, blumiges Kleid!

Mit dieser pompösen Robe war die 25-Jährige definitiv der absolute Hingucker: Ihr schwarzes, rosenbedrucktes Dress verblüffte vor allem mit romantischen Akzenten wie dem Off-Shoulder-Schnitt sowie den aus Spitze bestehenden Ärmeln. Konkurrenz machte ihr an diesem Abend Popstar Pink (40). Die "What About US"-Interpretin hob ihren Country-Look auf ein anderes Level, indem sie zu ihrem orangefarbenen Rüschenkleid einen stylishen Hut kombinierte.

Aber auch die Schauspielerinnen Nicole Kidman (52) und Reese Witherspoon (43) überzeugten auf dem Red Carpet mit ihren Outfits. Während erstere, die Frau von Keith Urban (52), in einem verspielten Glitzerkleid überraschte, ging es ihre Big Little Lies-Kollegin etwas Klassischer an: Reese setzte auf das kleine Schwarze im One-Shoulder-Style. Welcher Look überzeugt euch am meisten? Stimmt ab!

Getty Images Halsey bei den CMAs 2019

Getty Images Pink bei den Country Music Association Awards 2019

Getty Images Nicole Kidman bei den CMAs 2019

Getty Images Schauspielerin Reese Witherspoon bei den CMAs 2019

Getty Images Sheryl Crow bei den CMA Awards 2019



