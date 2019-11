Glitzer, Glamour und quietschbunte Outfits bei den MTV Europe Music Awards! Am Sonntagabend versammelte sich alles, was in der Musikindustrie Rang und Namen hat, in Spanien – im andalusischen Sevilla wurde nämlich der renommierte europäische Branchen-Preis des erfolgreichen TV-Senders in den verschiedensten Kategorien verliehen. Die Augen der Welt richteten sich allerdings nicht nur auf die Abräumerin Camila Cabello (22), die gleich vier der begehrten Awards einheimste, sondern auch auf alle anderen Promi-Ladys – die legten mit ihren Looks nämlich ebenfalls preisverdächtige Auftritte hin. Dabei fiel auf: Die Damen setzten in diesem Jahr kräftig auf Farbe!

Das größte Aufsehen erregte wohl Sängerin Halsey (25). Die "Without Me"-Interpretin nahm nämlich nicht nur den Preis in der Kategorie "Best Pop" entgegen, sondern bescherte dem Publikum mit Sicherheit auch das vielseitigste Erscheinungsbild des Abends. Sage und schreibe fünf verschiedene Outfits trug die Beauty während des Events! Von einer schlichten schwarzen Hose mit passendem Top über ein transparentes Kleid bis hin zu farbenfrohen Minis – Abwechslung wurden bei Hailsey großgeschrieben.

Aber auch Dua Lipa (24) und Nicole Scherzinger (41) stellten ein durchaus glamouröses Klamotten-Ensemble zur Schau. Besonders sexy zeigte sich die 24-jährige Blondine, die im schwarzen Rollkragenkleid posierte, das sie mit seidenen Stiefeletten und Strapsen kombinierte. Im Sturm eroberte Nicole den roten Teppich mit ihrem gleichfarbigen Dress: Sie entschied sich für ein figurbetontes Mini-Kleidchen kombiniert mit schwarzen Pumps. Hand in Hand, aber total kontrastreich erschienen Christiano Ronaldo und Georgina Rodriguez (24). Während der Kicker einen roten Anzug trug, glänzte seine bessere Hälfte in royalem Blau.

Getty Images Halsey bei den MTV EMAs 2019

Anzeige

Getty Images Halsey bei den MTV EMAs 2019

Anzeige

Getty Images Dua Lipa bei den MTV EMAs 2019

Anzeige

Getty Images Nicole Scherzinger bei den MTV EMAs 2019

Getty Images Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo bei den MTV EMAs 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de