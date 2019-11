Iris Aschenbrenner (39) ist endlich Mama geworden! Seit die TV-Darstellerin im Juni das Geheimnis gelüftet hatte, dass sie damals bereits im fünften Schwangerschaftsmonat war, durften ihre Fans sie regelmäßig im großen Baby-Endspurt verfolgen. Vor fünf Tagen hat der kleine Mann das Licht der Welt erblickt. Gegenüber Promiflash hat die frischgebackene Mama jetzt die ersten Informationen über ihren ersten Nachwuchs ausgeplaudert.

"Wir finden ihn natürlich wunderschön", freute sich die ehemalige Köln 50667-Darstellerin im Gespräch mit Promiflash. Ihr Söhnchen habe bei der Geburt stolze 3.590 Gramm auf die Waage gebracht und sei 52 Zentimeter groß gewesen. Wie der Nachwuchs heißt, behielt Iris für sich.

Dass ihr Kind überhaupt schon da ist, war für die Eltern eine riesige Überraschung – denn eigentlich wäre der Kaiserschnitt-Termin erst heute gewesen. "Natürlich hielt der junge Mann sich wieder an keinen Plan und so kam er dann nach Blasensprung und bei fast vollständig geöffnetem Muttermund gerade noch per Kaiserschnitt auf die Welt", verriet die 39-Jährige und war froh, es noch rechtzeitig in die Klinik geschafft zu haben.

Instagram / Iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner mit ihrem Partner

Anzeige

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner, TV-Schauspielerin

Anzeige

Instagram / iris_aschenbrenner "Köln 50667"-Star Iris Aschenbrenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de