Melanie Müller (31) muss für ordentlich Milch-Vorrat sorgen! Im Oktober ist die Ballermann-Sängerin zum zweiten Mal Mama geworden. Obwohl die Geburt des kleinen Matty nur wenige Wochen zurückliegt, hat sich die Blondine direkt wieder ins Arbeitsleben gestürzt. Damit ihr Nachwuchs aber stets mit Muttermilch versorgt ist, pumpt Melli fleißig ab. Jetzt gibt sie sogar zu: Die Milchpumpe ist gerade ihr stetiger Begleiter.

"Meine Freunde kennen mich nur noch in Begleitung meiner Milchpumpe", schreibt die 31-Jährige auf Instagram zu einem Selfie, das sie gerade bei der Abpump-Arbeit zeigt. Melanie plaudert aus, dass ihr Wecker alle drei Stunden zum Milch-Abfüllen rufen würde und witzelt, dass bei jeder Sprachnachricht das Geräusch des Geräts zu hören sei. Während sie erschöpft in die Kamera guckt, hofft sie, dass ihr Nachwuchs den unermüdlichen Einsatz auch zu schätzen weiß: Wenn der Kleine später nicht dankbar ist, kann er was erleben.

Um neben dem Mama-Stress den perfekten Ausgleich zu finden, hat die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin erst kürzlich verlauten lassen, wieder Sport treiben zu wollen. "Jetzt kann es wieder losgehen!", freute sie sich auf ihr Fitness-Programm und postete direkt ein Power-Pic mit ihren Trainer.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihren Kindern, November 2019

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und Sohnemann Matty

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und ihr Sport-Coach Olimba

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de