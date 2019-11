Diane Neal packt über ihren Ex-Freund aus! Die Schauspielerin wurde durch ihre Auftritte in verschiedenen Serien bekannt. Für einige Jahre stand sie in ihrer Rolle als Casey Noval für "Law & Order: Special Victims Unit" vor der Kamera. Doch jetzt sorgt die US-Amerikanerin mit einem ganz anderen Thema für Aufsehen: Sie spricht über ihren Ex JB Benn, der ihren Hund ermordet haben soll!

Nach Angaben von Daily Mail hat Diane Klage gegen JB Benn eingereicht – und die Liste der Vorwürfe ist lang: Doch besonders schockierend ist die Anschuldigung, das TV-Gesicht habe ihrem Vierbeiner die Kehle durchgeschnitten und die Gräueltat der Katze unterschieben wollen. Weiter beschreibt die 43-Jährige ihn als "manipulativen und wahnsinnigen Betrüger". Er soll sie um eine hohe Summe Geld betrogen und sie körperlich und sexuell missbraucht haben.

Das einstige Paar hatte sich 2013 auf einem Event kennengelernt und trennte sich im März 2018. JB Benn wies aber bereits alle Anschuldigungen von sich. Er betonte, dass Diane "alles sagen wird, was notwendig ist, um Sympathiepunkte zu sammeln und ihren Rachefeldzug gegen mich zu unterstützen."

Getty Images Schauspielerin Diane Neal

Anzeige

Getty Images Diane Neal 2015 in New York

Anzeige

Getty Images Diane Neal 2013 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de