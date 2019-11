Die Welt trauert um Terry O'Neill! Der Brite hatte die ganz großen Stars vor der Linse – und wurde dadurch selbst zum Promi. Seine Liste an weltberühmten Aufnahmen ist lang: So fotografierte er in den 60er Jahren die Beatles, die Rolling Stones, Audrey Hepburn (✝63), Frank Sinatra (✝82), Amy Winehouse (✝27) und viele mehr. Doch nun machen traurige Nachrichten die Runde: Terry ist im Alter von 81 Jahren verstorben!

Seine Agentur Iconic Images machte auf Instagram die Todesmeldung öffentlich. "Terry hatte Klasse, war flott, witzig und voller Charme. Jeder, der sich glücklich schätzen konnte, mit ihm zu arbeiten oder ihn zu kennen, wird seine Großzügigkeit und seine Bescheidenheit bestätigen", heißt es in dem Statement. Er habe zu den erfolgreichsten Fotografen der vergangenen 60 Jahre gehört und seine legendären Aufnahmen würden nie in Vergessenheit geraten.

Terry war mit dem Hollywoodstar Faye Dunaway (78) liiert gewesen. Die beiden heirateten 1983, doch ihre Ehe endetet nach vier Jahren und einem gemeinsamen Sohn. Von Faye schoss der Künstler nach eigenen Aussa-gen auch sein bestes Bild: Die heute 78-Jährige saß 1977 – am Morgen nach der Oscar-Verleihung – am Pool, umgeben von Zeitungen und mit ihrer goldenen Siegertrophäe.

Getty Images Fotograf Terry O'Neill

Getty Images Terry O'Neill 2013

Getty Images Terry O'Neill und Faye Dunaway 1983 bei einer Filmpremiere



