Hatte Jack Nicholson wirklich eine Affäre mit Faye Dunaway?

Hollywood-Legende Faye Dunaway (84) und Schauspieler Jack Nicholson (87) sorgten 1973 bei den Dreharbeiten zu Roman Polanskis (91) Filmklassiker "Chinatown" für Aufsehen – und die Spekulationen über eine angebliche Affäre der beiden reißen bis heute nicht ab. Peter Wolf, Frontmann der J. Geils Band und damaliger Freund von Faye, berichtet in seinen Memoiren "Waiting on the Moon" von einem dramatischen Abend, der sich bei Jack zugetragen haben soll. Während er im Wohnzimmer gewartet habe, seien die beiden verschwunden und erst bei Sonnenaufgang wieder aufgetaucht. "Es war mir sofort klar, was passiert war", schreibt Peter und schildert, wie er voller Wut Jacks Wohnzimmer in ein Chaos verwandelt habe.

Die pikanten Details, die Peter preisgibt, werfen einen neuen Schatten auf das legendäre Liebesdreieck. Während Faye stets betonte, dass ihre Verbindung zu Jack rein professionell gewesen sei, beschreibt Peter eine Nacht, die ihn emotional erschütterte. Nach Stunden des Wartens sei ihm klar geworden, dass seine Partnerin ihn hintergehen würde. In einem aus Wut entstandenen Moment habe er einen mit Kokain und Büchern beladenen Couchtisch samt einigen Möbeln in den Pool geworfen, bevor er das Anwesen am Morgen verlassen habe. Dennoch heirateten Faye und Peter 1974 – ihre Ehe hielt jedoch nur fünf Jahre.

Faye offenbarte später emotionale Herausforderungen und ihre bipolare Störung, die sie in ihrer 2024 erschienenen Dokumentation "Faye" thematisiert. Ihre Beziehung zu Peter ließ sich trotz mehrfacher Versuche nicht retten, doch laut Peter würden die beiden heute sogar eine freundschaftliche Beziehung pflegen. Faye heiratete vier Jahre nach der Scheidung den Fotografen Terry O'Neill, mit dem sie Peter ebenfalls betrogen haben soll. Zusammen mit ihrem neuen Partner adoptierte sie schließlich ein Kind – ein lang gehegter Traum, den sie trotz vieler Höhen und Tiefen in ihrem Leben verwirklichen konnte.

Getty Images Peter Wolf, Sänger der J. Geils Band

Getty Images Terry O'Neill und Faye Dunaway 1983 bei einer Filmpremiere

