Na hoppla, hier haben sich diese berühmten Brüste wohl selbstständig gemacht! Samantha Hoopes war bereits sechsmal in der legendären Bikiniausgabe der Sports Illustrated und gilt für so einige Menschen als echtes Sex-Symbol. 2019 änderte sich das Leben des Models allerdings komplett: Samantha wurde zum ersten Mal Mutter. Dass ihre Prioritäten nun ganz woanders liegen, als darauf, dass ihre knackigen Kurven bestens verpackt sind, dürften nun auch diese Schnappschüsse beweisen: Beim entspannten Sonnenbaden rutschten ihre Boobs doch glatt aus dem Bikini-Oberteil!

Am Montag fingen Paparazzi den unfreiwilligen Underboob-Alarm bei der Schönheit ein. Während die Neu-Mama sich im schwarzen Still-Bikini eine Auszeit auf einer Sonnenliege in Miami Beach gönnte, verlangte offenbar auch ihre Oberweite ein wenig Freizeit vom Büstenhalter. Wie die Aufnahmen zeigen, bahnte sich ihre linke Brust den Weg aus dem Bandeau-Top ins sonnige Tageslicht. Zu stören schien das die Beauty aber keineswegs – mit Brille, Zopf und zufriedenem Gesichtsausdruck schien Samantha den entspannten Nachmittag vollkommen zu genießen.

Dass sexy Samantha nun auch Mama ist, passte einigen Fans so gar nicht. In einem Interview mit Fox News während ihrer Schwangerschaft gab sie schockierende Einblicke in ihr Instagram-Nachrichten-Postfach. Dort erhielt sie zahlreiche Kommentare von Usern, die sich beschwerten, dass sich die Blondine in freudiger Baby-Erwartung befand. "Einer schrieb: 'Die letzten fünf Jahre haben Spaß gemacht. Mach's gut'", berichtete sie.

Getty Images Samantha Hoopes, Model

MEGA Samantha Hoopes, Model

MEGA Samantha Hoopes in Miami Beach

