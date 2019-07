Das Internet bringt nicht immer nur die besten Manieren ans Tageslicht. Das musste auch Samantha Hoopes am eigenen Leib erfahren. Zum sechsten Mal ist die 28-Jährige bereits als Model in der legendären Bikini-Ausgabe der Sports Illustrated zu sehen. Allerdings könnte Samantha bereits ganz andere Dinge im Kopf haben als ihre eigene Karriere. Bei ihr steht nämlich eine riesengroße Veränderung an, mit der sich anscheinend aber nicht all ihre Follower einverstanden erklären.

Samantha befindet sich derzeit nämlich in anderen Umständen: Gemeinsam mit ihrem Verlobten Salvatore Palella erwartet sie ihr erstes Kind. Doch anstatt zahlreicher Glückwunschbekundungen bekommt die Modelschönheit für ihre Schwangerschaft auch sonderbare Hasskommentare im Internet. Normalerweise blockiere sie derartige Posts, erzählte sie gegenüber Fox News: "Aber diesmal ist es superinteressant, weil ich persönliche Nachrichten von Leuten kriege, die mir Lebewohl sagen und dass sie mich für immer verlassen, weil ich schwanger bin. Einer schrieb: ‘Die letzten fünf Jahre haben Spaß gemacht. Mach's gut.’"

Wie Samantha gegenüber der Nachrichtensendung weiter erklärt, sei sie zwar sichtlich schockiert über solche Kommentare, reagiere aber trotzdem gelassen: "Okay, dann lebe wohl, ich brauch dich sowieso nicht in meinem Leben", berichtet sie über ihre Gedanken hierzu. Ihre Schwangerschaft genieße sie hingegen in vollen Zügen: "Eine Schwangerschaft ist so etwas Schönes. Du erschaffst ein Baby. Du erschaffst ein Leben. Wir haben die Gabe, das zu tun und das versetzt mich immer noch in Staunen."

