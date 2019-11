Der Hafen der Ehe war ihnen wohl nur kurz ein Zuhause! Erst im Mai dieses Jahres heiratete Rag'n'Bone Man, der mit richtigem Namen Rory Graham heißt, seine große Liebe Beth Rouy. Die Hochzeit fand in ungewöhn-lichem Rahmen statt, der die Beziehung der beiden widerspiegeln sollte: Beide gaben sich in Sportanzügen das Ja-Wort. Nach über zehn Jahren Beziehung und nur sechs Monaten Ehe soll jetzt aber alles vorbei sein.

Ein Insider, der dem Sänger nahestehen soll, zeigte sich gegenüber The Sun sehr betroffen: "Es ist eine große Schande, aber solche Dinge passieren. Sie verbleiben freundschaftlich miteinander und haben einen Sohn zusammen, der ihre größte Priorität darstellt." Sie seien ein skurriles, sich liebendes Paar gewesen, das gut zusammenpasste, was es für den Informanten noch herzzerreißender macht. Rory wolle keine große Sache aus der Trennung machen und sich erst einmal nicht dazu äußern. "Nur sie wissen, was wirklich passiert ist und was gesagt wurde", ergänzte die Quelle.

Erst im Juni hatte der Sänger auf einem Red-Carpet-Event noch darüber gesprochen, wie großartig es sei, verheiratet zu sein – auch wenn ihre Beziehung sich dadurch nicht wirklich verändert habe. "Wir tragen jetzt einfach nur denselben Namen", hatte Rory betont. Bereits im vergangenen Monat deutete der Musiker jedoch auf Twitter an, dass nicht alles so rosig ist, und gönnt sich seitdem eine Auszeit von der Öffentlichkeit.

