Ist Rag'n'Bone Man wieder vergeben? Im November 2019 wurde bekannt, dass sich der Musiker und seine Frau Beth Rouy nach zehn Jahren Beziehung und einem halben Jahr Ehe getrennt haben. Das einstige Liebespaar sei jedoch im Guten auseinandergegangen und wolle weiterhin für seinen Sohn da sein, berichtete damals ein Insider. Seitdem geht Rag'n'Bone Man offiziell allein durchs Leben. Nun gibt es jedoch Hinweise, dass er wieder eine Frau an seiner Seite haben könnte!

Paparazzi-Bilder, die unter anderem The Sun vorliegen, zeigen den "Human"-Interpreten bei einem Spaziergang mit einer Frau, die ihm sehr nahezustehen scheint: Die beiden umarmen und küssen sich. Laut dem Blatt soll es sich bei der Dame um Zoe Beardsall handeln, die als Kellnerin in einem Café in der Nähe von Rag'n'Bone Mans Zuhause arbeitet. Angeblich haben sich die Brünette und der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Rory Charles Graham heißt, dort auch kennengelernt.

Wie ein Insider The Sun kurz zuvor mitteilte, sei es zwischen dem 35-Jährigen und seiner vermeintlichen Freundin ziemlich harmonisch. "Mit Zoe versteht er sich einfach richtig gut und sie mögen sich", erklärte der anonyme Tippgeber. Obwohl Rory durch seine Musik berühmt geworden ist, wolle er mit der dreifachen Mutter ein ganz normales Leben führen.

Getty Images Rag'n'Bone Man im Oktober 2019 in Crawley

Getty Images Rag'n'Bone Man, Musiker

Getty Images Rag'n'Bone Man im Februar 2019 in London

