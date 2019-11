Modisch gibt es an Kim Gloss (27) eigentlich gar nichts auszusetzen: Ob elegante, sexy Styles oder lässige Looks – die Influencerin hat definitiv ein Händchen für Fashion. Das würde so auch ihr Verlobter Alexander Beliaikin unterschreiben, allerdings scheiden sich bei einem Mode-Klassiker gewaltig die Geister: Während Kim gerne mal zu einer Jenas greift, steht ihr Partner dem Denim-Style eher skeptisch gegenüber.

Beim New Faces Award Style plauderte das Paar mit Promiflash über modische Vorlieben und No-Gos – vor allem bei Letzterem musste Kim nicht lange überlegen. "Er meckert manchmal über meine Jeanshosen. Die Farbe, die Waschung, also er mag nur bestimmte Varianten und wenn da einfach die Farbe nicht stimmt, dann findet er sie nicht so toll. Also Jeans generell sind, glaube ich, schwierig, oder?", erklärte sie und wandte sich fragend an Alex. Und der Unternehmer? Der redete nicht um den heißen Brei herum: "Ja, für Frauen finde ich... die muss dann wirklich gut sitzen und die perfekte Farbe haben."

Wie Alex im Interview weiter verriet, hat er nichts gegen legere Looks – doch eigentlich bevorzugt er doch eher elegantere Kombinationen an seiner Kim. "Gerade diese Vielseitigkeit gefällt mir sehr gut an ihr. Aber wenn sie etwas schicker gekleidet ist, glaube ich, dann steht es ihr noch mehr." Gut, dass sich die Turteltauben in diesem Punkt einig sind, denn Kim liebt ihren Zukünftigen ebenfalls in schicken Outfits...

Wenzel, Georg/ActionPress Kim Gloss und ihr Verlobter Alex beim New Faces Award Style

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihr Verlobter Alexander Beliaikin

