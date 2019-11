Erschütternde News von Slick Woods (23)! Das Model hatte während der Fashion Week 2018 in New York einen echten Wow-Auftritt hingelegt. Sie war damals für das Unterwäsche-Label Savage X Fenty von Popstar Rihanna (31) gelaufen – und zwar mit XXL-Babybauch. Kurz nach dem Mode-Event hatte die 23-Jährige dann einen Sohn zur Welt gebracht. Nach diesen erfreulichen Ereignissen meldete sie sich jetzt allerdings mit einer echten Hiobsbotschaft zurück: Slick ist an Krebs erkrankt.

Dies teilte sie ihren Fans via Instagram mit. "Was ich von Chemotherapie halte – großen Respekt an alle, die das durchmachen müssen", schrieb die Laufstegschönheit zu einem Foto, das sie total ausgelassen beim Feiern mit Freunden zeigt. Offenbar ist sie fest entschlossen, sich von ihrer Krankheit nicht unterkriegen zulassen. Das beweist auch ihr Hashtag #WenigstensHabeIchSchonEineGlatze. Ihren Humor scheint sie also trotz des schlechten Gesundheitszustands nicht verloren zu haben.

Fans und Freunde hinterlassen Slick in den Kommentaren zahlreiche Genesungswünsche. "Du bist schon über den Berg und so stark, als wäre nichts gewesen. Ich bewundere dich", schrieb beispielsweise Schauspielerin Taraji P. Henson (49). Andere User versprechen der jungen Mutter, für sie zu beten.

Getty Images Slick Woods bei der Savage X Fenty-Show von Rihanna auf der New York Fashion Week Herbst/Winter 2018

Getty Images Slick Woods bei der New York Fashion Week

Getty Images Slick Woods im September 2019

