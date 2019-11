Am 26. Januar 2020 ist es endlich wieder so weit: Dann finden die Grammy Awards bereits zum 62. Mal im Staples Center in Los Angeles statt. Auch im kommenden Jahr wird wieder Alicia Keys (38) als Gastgeberin durch die glamouröse Nacht führen. Die Recording Academy veröffentlichte nun die Liste der nominierten Künstler und Künstlerinnen: Diese Musiker haben Chancen auf den wichtigsten internationalen Musikpreis!

Es könnte der Abend der Newcomer werden! Sängerin Lizzo (31) führt mit acht Nominierungen die Liste an. Auch Billie Eilish (17) und Lil Nas X haben gute Karten auf den begehrten Preis – sie sind jeweils sechs Mal nominiert. Die drei Ausnahmetalente treten unter anderen in den Kategorien "Best New Artist" und "Album of the Year" gegeneinander an. Auch Shawn Mendes (21) und Camila Cabello (22) könnten mit ihrem Hit "Señorita" die begehrte Trophäe in der Kategorie "Best Pop Duo/Group Performance" mit nach Hause nehmen. Doch auch alte Hasen zählen zu den glücklichen Nominierten, darunter Beyonce (38), Taylor Swift (29), Ariana Grande (26), Jonas Brothers, John Legend (40) und Lady Gaga (33).

Ein besonderes Event könnte es auch für die Fans und Angehörigen des verstorbenen Nipsey Hussle (✝33) werden. Der Rapper war im März erschossen worden und geht nun mit drei posthumen Nominierungen an den Start. Er tritt unter anderem mit seinem Hit "Racks in the Middle" in der Kategorie "Best Rap Performance" gegen J. Cole, Offset (27) und Cardi B (27) an.

Getty Images Lil Nas X bei den CMA Awards 2019

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Getty Images Nipsey Hussle bei einer Pre-Grammy-Party

