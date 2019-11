Große Sorge um French Montana (35)! Am Donnerstagabend wurden Polizeikräfte auf das Anwesen des Rappers im kalifornischen Calabasas bei Los Angeles gerufen. Es stand der Verdacht im Raum, dass in die Villa des erfolgreichen Musikers eingebrochen wurde. Statt Sheriffs brauchte der "Unforgettable"-Interpret aber eher medizinische Versorgung: French hatte starke Schmerzen und diverse andere Symptome – und wurde nun direkt ins Krankenhaus gebracht.

Laut TMZ soll der 35-Jährige beim Eintreffen der Beamten ziemlich neben der Spur gewesen sein. Wie einige Quellen dem Online-Portal berichteten, habe der Sprechsänger starke Bauchschmerzen, ein anhaltendes Schwindelgefühl und einen besorgniserregend hohen Puls gehabt. Deswegen habe man ihn umgehend in das San-Fernando-Valley-Krankenhaus gebracht. Dort wurde er erst mal an den Tropf gelegt. Er soll die Einrichtung aber in Kürze wieder verlassen.

Was war wohl der Grund für diesen kurzen Schockmoment? Dem Vernehmen nach war der Ex-Partner von Khloe Kardashian (35) zuletzt viel auf Reisen – unter anderem in Europa und Asien. Es wird spekuliert, ob er sich dort eine Lebensmittelvergiftung zugezogen haben könnte.

Getty Images Der Rapper French Montana beim iHeartRadio Festival

Anzeige

Getty Images French Montana bei einem Konzert in Indio, Kalifornien

Anzeige

Instagram / frenchmontana French Montana, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de