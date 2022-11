Mit Kamel und Stars: French Montana feiert wilden Geburtstag

French Montana (38) hatte eine tierisch wilde Party! Der Rapper machte in den vergangenen Monaten weniger mit seiner Musik, dafür mehr mit seinen Exzessen und Aussetzern Schlagzeilen. Im Mai musste er sich sogar vor Gericht verantworten, weil sein Hund einen seiner Mitarbeiter gebissen hatte. Doch jetzt gab es erst einmal etwas zu feiern: French schmiss zu seinem Geburtstag nämlich eine fette Party mit Staraufgebot!

Am Mittwoch wurde French 38 Jahre alt und nutzte den Anlass, um ein riesiges Fest zu organisieren. Die Gästeliste scheint lang gewesen zu sein und voller klangvoller Namen. In seiner Instagram-Story zeigte er sich unter anderem mit den Hollywoodstars Jamie Foxx (54), Vin Diesel (55) und der Schauspielerin Tiffany Haddish (42). In Sachen Geburtstagsgeschenk konnte der Musikproduzent Swizz Beatz (44) nicht übertroffen werden: Er schenkte seinem Kumpel ein lebendes Kamel, das plötzlich in seinem Garten lag. "Musste meinem Bruder ein großes Geschenk machen", scherzte er bei Instagram.

French hatte im vergangenen Monat noch einen weiteren Grund zum Feiern, denn er wurde für sein soziales Engagement geehrt. Bei der Pencil Promise Gala wurde der Musiker gelobt, weil er fast 222 Millionen Euro Spenden für einen guten Zweck gesammelt hatte. Das Geld soll zur Unterstützung der Gesundheitsversorgung in Afrika gespendet werden.

Instagram / frenchmontana Jamie Foxx und Vin Diesel auf French Montanas Geburtstagsparty 2022

Instagram / frenchmontana French Montana und Tiffany Haddish im November 2022

Getty Images French Montana, Musiker

