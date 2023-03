Neue Liebe? French Montana happy mit der Rapperin Rubi Rose

Sind diese beiden das neue Traumpaar der Rapwelt? Normalerweise schreibt French Montana (38) eher negative Schlagzeilen: Zuletzt kam es zu einer Schießerei beim Musikvideodreh des Rappers, er erlitt einen Zusammenbruch wegen Drogen und wurde wegen sexuellen Missbrauchs auch noch vor Gericht gestellt. Doch nun gibt es auch mal positive Nachrichten aus seinem Leben – denn French Montana scheint frischverliebt zu sein!

TMZ erwischte ihn in Beverly Hills auf dem Weg zum Abendessen in einem Restaurant – und zwar nicht alleine! Er hatte die Rapperin Rubi Rose dabei und legte ihr vertraut den Arm um die Schulter, nachdem sie gemeinsam aus dem Auto gestiegen waren. Die anwesenden Fotografen schienen sie nicht zu stören, als die Künstler eng umschlungen und breit grinsend das Lokal betraten. Scheint so, als hätten sich hier zwei Hip-Hopper gefunden...

Auch ein Insider bestätigte, dass die beiden frisch verliebt sind: Rubi sei "zu 100 Prozent die neue Freundin" von French Montana. Wie lang die beiden sich schon daten, ist unklar – die "Kennenlernphase" hätten sie aber bereits hinter sich.

Anzeige

Getty Images French Montana, Rapper

Anzeige

Getty Images Rubi Rose, Rapperin

Anzeige

Getty Images French Montana, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de