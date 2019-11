Na, endlich sind diese beiden geschiedene Leute! Bereits 2016 hatte Jane Stuart die Scheidung von Kevin Dillon (54) eingereicht. Was folgte war ein bitterböser Rosenkrieg – die Ex-Turteltauben zofften sich unter anderem wegen Unterhaltszahlungen. Selbst auf ein offizielles Trennungsdatum konnten sie sich nicht einigen. Mittlerweile scheint diese filmreife Trennungsschlacht allerdings Geschichte zu sein – denn der "Entourage"-Star und seine Ex-Partnerin sind geschieden.

Wie People berichtet, ist die Scheidung nun offiziell durch. Dem Magazin liegen sogar Gerichtsakten vor, die weitere Details verraten. Nach dem Streit der vergangenen Jahre haben sich Kevin und Jane offenbar fair einigen können. Der 54-Jährige wird seiner Ex ab sofort monatlich Unterhalt in Höhe von 4.000 Dollar (umgerechnet knapp 3.600 Euro) zahlen – das Sorgerecht für die 13-jährige Tochter Ava wollen sich die zwei teilen.

Während Kevin sein Haus in Malibu sowie Wohnsitze in New York und Los Angeles behalten wird, muss der Schauspieler den Unterlagen zufolge für eine Ausgleichszahlung in Höhe von 1,5 Millionen aufkommen. Außerdem darf seine Ex-Frau eins der insgesamt neun Autos und all ihre Kleidung und Schmuck behalten.

Getty Images Kevin Dillon, Schauspieler

Splash News Kevin Dillon (r.) mit Jane Stuart und Tochter Ava 2010 in Malibu

Getty Images Kevin Dillon

