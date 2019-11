Glück im Beruf, Pech in der Liebe? So scheint es jedenfalls aktuell im Leben von Brett Dalton zuzugehen. Seit 2012 gehört der 36-Jährige zu dem Cast der Marvel-Serie "Agents of S.H.I.E.L.D.", in der er die Rolle Grant Douglas Ward verkörpert. Für diese und weitere schauspielerische Leistungen konnte sich der Filmstar auch bereits über einige Nominierungen und Preise freuen. Etwa auf Kosten seines Privatlebens? Brett hat die Scheidung von seiner Frau Melissa Trn eingereicht!

Wie TMZ berichtet, hat er am Freitag die nötigen Papiere für die Auflösung seiner Ehe dem Gericht von Los Angeles vorgelegt. Aus den Dokumenten geht hervor, dass sich die beiden bereits am 1. August 2019 getrennt haben – der Grund dafür bleibt unbekannt. Außerdem beantragte Brett in dem Formular, dass er und seine Noch-Frau Melissa ein gemeinsames Sorgerecht für ihre siebenjährige Tochter Sylvia erhalten. Außerdem wolle der Familienvater seiner Ex auch Unterhaltszahlungen zukommen lassen.

Die beiden hatten sich in der Yale School of Drama kennengelernt. Daraufhin hatten sich die Kostümdesignerin, die aktuell in New York City arbeitet, und der Serien-Star im Dezember 2015 das Jawort gegeben.

