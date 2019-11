Der Cast des Kassenschlagers Das perfekte Geheimnis durfte sich am Donnerstag über eine Bambi-Auszeichnung als bester Film des Jahres freuen – doch ist dieser Preis gerechtfertigt? Das deutsche Remake des italienischen Originals "Perfect Strangers" sorgt aktuell für einen Mega-Ansturm an den Kinokassen: In nur zwei Wochen sahen sich schon knapp 1,9 Millionen Menschen den Streifen hierzulande an. Damit überholte der Film bereits Hollywood-Produktionen wie "Spider-Man: Far Frome Home" oder "Once Upon a Time... in Hollywood". Nun wurde der Film mit dem Bambi ausgezeichnet!

In der Kategorie "Film National" waren außerdem die Titel "25 km/h" und "Der Junge muss an die frische Luft" nominiert gewesen – und gerade bei Letzterem hätten wohl viele Zuschauer einen Triumph erwartet. Denn die Story über die Kindheit von Komiker Hape Kerkeling (54) räumte beim Bayrischen Filmpreis, dem Deutschen Comedypreis, dem Deutschen Filmpreis, dem Jupiter Award und sogar beim Seattle International Film Festival ab. Zusätzlich bekam Hauptdarstellerin Luise Heyer einen Bambi als beste Schauspielerin überreicht. "Das perfekte Geheimnis" übertrumpfte den autobiografischen Streifen kommerziell allerdings offenbar bei Weitem.

Bei dem Kino-Kassenschlager führte Bora Dagtekin (41) Regie. Er schuf damit den zehnten Film, der das italienische Original "Perfect Strangers" noch einmal neu aufrollt. Die französische Version "Nothing to hide" aus dem Jahr 2018 gleicht der deutschen Fassung zum Teil Wort für Wort. Dennoch dürfte vor allem das einzigartig prominente Ensemble mit Elyas M'Barek (37), Florian David Fitz (45) und Jella Haase (27) dafür gesorgt haben, dass der Streifen einen solch großen Erfolg verbucht. Was sagt ihr: Hat das Remake "Das perfekte Geheimnis" den Bambi verdient?

Getty Images Achim Flebbe, Jessica Schwarz, Jella Haase, Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Bora Dagtekin und Rita

Getty Images Der Cast von "Der Junge muss an die frische Luft" auf der Premiere in München

Getty Images Die Stars aus "Das perfekte Geheimnis" beim Bambi 2019

