Wieder einmal wird ein Film mit Elyas M'Barek (37) zum Riesenerfolg! Nachdem der Schauspieler durch seine Rolle in der Kultserie Türkisch für Anfänger Bekanntheit erlangt hatte, eroberte er mit der Trilogie Fack ju Göhte die Leinwand und ist seitdem nicht mehr aus den deutschen Kinos wegzudenken. Zuletzt spielte der Hottie an der Seite von Karoline Herfurth (35) und Florian David Fitz (45) in der Komödie Das perfekte Geheimnis mit. Der Streifen hat sich als absoluter Kassenschlager erwiesen!

Via Instagram teilte Elyas seinen Fans nun stolz mit: Fünf Millionen Kino-Besucher haben sich das "Das perfekte Geheimnis" inzwischen angesehen! Obwohl der mit einem Bambi prämierte Film bereits im vergangenen Oktober erschienen ist, wird er auch "weiterhin im Kino" laufen – "für alle, die ihn noch nicht gesehen haben oder noch mal sehen wollen", betonte der Schauspieler.

Das Remake des italienischen Kinofilms "Perfetti Sconosciuti" (zu Deutsch: "Völlig Unbekannte") erzählt die Geschichte von befreundeten Paaren, die ein spannendes Sozialexperiment wagen: Alle müssen ihre Handys während eines Abendessens auf den Tisch legen, jede SMS wird vorgelesen, jeder Anruf auf Lautsprecher gestellt, was natürlich für eine Menge Drama sorgt!

Thomas Niedermueller/Getty Images Lena Schoemann, Elyas M'Barek, Jessica Schwarz, Jella Haase und Florian David Fitz

Andreas Rentz/Getty Images for Constantin Film Elyas M'Barek, Schauspieler

Andreas Rentz/Getty Images for Constantin Film Jessica Schwarz, Elyas M'Barek, Jella Haase und Karoline Herfurth

