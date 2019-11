Ein glamouröser und emotionaler Award-Abend geht zu Ende! Heute Abend fand in Baden-Baden die Bambi-Verleihung statt. Bereits zum 71. Mal wurden Menschen mit besonderen Visionen und besonderer Kreativität ausgezeichnet. Neben den deutschen Nominierten wie Lena Meyer-Landrut (28), Jella Haase (27), Uschi Glas (75) und Nico Santos war auch Hollywood-Star Naomi Watts (51) geladen – und das sind die glücklichen Gewinner des wichtigsten Medienpreises in Deutschland!

Einige Preisträgerinnen und Preisträger waren bereits vorab bekannt. So wusste man beispielsweise, dass Shirin David (24) als "Shooting-Star" ausgezeichnet wird. Trotzdem war die "Gib ihm"-Interpretin sichtlich aufgeregt, als sie ihren Preis entgegennahm und sich bei ihrer Familie und ihren Fans bedankte. Vor zwei Jahren noch hätte ihr Agent gesagt: "Ich schwöre, du wirst einen Bambi bekommen." Chris Tall (28) gewann die Kategorie "Comedy", Sarah Connor (39) "Musik national". "Das perfekte Geheimnis" wurde als "Bester Film" auszeichnet.

Andere Künstler wurden erst an diesem Abend mit ihrem Gewinn überrascht: Lena, Nico und Max Giesinger (31) waren für den "Publikums-Bambi" nominiert. Max' Fans riefen am häufigsten an und bescherten dem Sänger seinen ersten Bambi. Eine tolle Überraschung war der Abend auch für Frank Elstner (77). Der Talkmaster wurde gleich zu Beginn mit dem Bambi für sein Lebenswerk ausgezeichnet – und ahnte von nichts.

Alle Preisträger im Überblick:

Shooting-Star: Shirin David

Musik national: Sarah Connor

Schauspielerin national: Luise Heyer

Schauspieler national: Bjarne Mädel (51)

Schauspiel international: Naomi Watts

Comedy: Chris Tall

Film national: "Das perfekte Geheimnis”

Publikums-Bambi: Max Giesinger

Sport-Bambi: Niklas Kaul und Florian Wellbrock

Legende: Simply Red

Ehrenpreis der Jury: Uschi Glas, Gaby Dohm. Michaela May (67)

Bambi fürs Lebenswerk: Frank Elstner

Getty Images Jella Haase, Jessica Schwarz, Elyas M'Barek und Florian David Fitz

Getty Images Chris Tall mit seinem Bambi

Getty Images Frank Elstner und Kai Pflaume, November 2019

