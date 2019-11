Elyas M'Barek (37) lässt die Korken knallen! Seit vergangenen Donnerstag können die Fans den Türkisch für Anfänger-Star wieder auf Deutschlands Kinoleinwänden bewundern. Zusammen mit Karoline Herfurth (35), Florian David Fitz (44) und vielen weiteren Film-Bekanntheiten trifft sich Elyas in "Das perfekte Geheimnis" zu einem aufschlussreichen Abendessen. Nach einer Woche Laufzeit zieht der Schauspieler nun eine erste Bilanz – die Anlass zur Freude gibt: Schon eine Million Zuschauer hat sich den Streifen angesehen.

"Schon über eine Million Zuschauer waren in 'Das perfekte Geheimnis'. Darauf stoßen Karoline und ich erst mal an! Cheers und hoch die Tassen", postet der 37-Jährige auf Instagram und freut sich über den riesigen Erfolg des Films. In seiner Story wendet er sich direkt ans Publikum und bedankt sich bei den fleißigen Kinogängern: "Ihr seid die Besten! Wahnsinn! Vielen Dank und weiterhin viel Spaß."

Dass die Fans für die Produktion massenweise in die Kinosäle strömen, stellt allerdings keine große Überraschung dar. Immerhin ist mit Regisseur Bora Dagtekin (41) der Kopf hinter der Erfolgstrilogie Fack ju Göhte dabei und auch die Besetzung der Schauspieler erinnert an die Komödienreihe. Neben Elyas und seiner rothaarigen Kollegin gehört Chantal-Darstellerin Jella Haase (27) ebenfalls zum Cast.

Marquardt,Christian/ ActionPress Schauspielerin Karoline Herfurth

Getty Images Der Cast von "Das perfekte Geheimnis"

Wallocha,Stephan/ ActionPress Schauspielerin Jella Haase

