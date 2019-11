Diese Show-Einlage sorgte bei Queen of Drags für ordentlich Wirbel – nicht nur während, sondern auch abseits der Show! Die vier Wackelkandidatinnen der vergangenen Folge mussten ihr Entertainment-Talent bei einem Theaterstück unter Beweis stellen. Hayden Kryze, Candy Crash, Vava Vilde (30) und Catherrine Leclery wandelten das Märchen Rotkäppchen in eine Drag-Version – und zwar in eine richtig versaute! Zahlreiche obszöne Gesten und versexte Momente des Stücks mussten anschließend zensiert werden, Penis-Witzchen und Co. wurden übertönt. Diese Jugendschutzmaßnahme machte allerdings nicht für alle Zuschauer Sinn!

"Möglicherweise war das Märchen bei 'Queen of Drags' lustig. Leider hab ich durch die Zensur nichts verstanden", ärgerte sich ein Twitter-User. Ein anderer Nutzer zeigte sich deutlich amüsierter über die dunklen Balken im TV: "Wieso durfte man Vavas Nippel während der Performance nicht sehen, aber bei der Nachbesprechung schon?" Viele Fans hätten sich gerne von der Erwachsenen-Version des Stücks begeistern lassen: "Ich hätte bitte gerne die ungeschnittene Drag-Fassung von dem Märchen. Ich komme nämlich nicht mehr aus dem Lachen raus", twitterte ein weiterer Fan.

Nach der Performance verging einer "Queen of Drags"-Anwärterin allerdings das Lachen. Denn nach dieser Bühnen-Show musste eine Kandidatin das Format verlassen. Hayden Kryze überzeugte am wenigsten – und wurde von Heidi Klum (46), Conchita Wurst (31) und Bill Kaulitz (30) rausgewählt.

Instagram / vavavilde Vava Vilde, "Queen of Drags"-Star

© ProSieben/Boris Breuer Candy Crash, "Queen of Drags"-Kandidatin

© ProSieben/Boris Breuer Hayden Kryze, "Queen of Drags"-Kandidatin

