Großes Wiedersehen von Heidi Klum (47) und einer ihrer bekannteren Queen of Drags-Kandidatinnen! Zwar schaffte es die Berliner Dragqueen Katy Bähm (27) in der Castingshow nicht ins Finale – ist seitdem aber die Teilnehmerin, die nach der Show am erfolgreichsten im Medienbusiness ist. Das blieb auch von Modelmama Heidi nicht unbemerkt. Kurzerhand lud sie Katy für eine Folge zu Germany's next Topmodel ein. Im Promiflash-Interview verriet die DJane, wie das Wiedersehen mit der Businessfrau war.

"Es war natürlich megatoll, Heidi wiederzusehen, weil ich mag sie einfach sehr als Menschen und habe ja auch einen echt guten Draht zu ihr. Wir stehen immer wieder in Kontakt, deswegen war das für mich wirklich eine große Freude, sie auch live mal wieder zu treffen", zeigte sich die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin mehr als begeistert im Gespräch mit Promiflash. Für Katy ist Heidi nicht nur ein Vorbild, sondern auch eine Art Vertrauensperson.

Burak, wie Katy mit bürgerlichem Namen heißt, besitzt nämlich sein eigenes Perücken-Imperium. Für das Shooting vom vergangenen Donnerstag durfte er Heidis Meeedchen mit den stylishen Haarersatzteilen ausstatten. Es entstanden viele heiße und farbenfrohe Looks.

