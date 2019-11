Bruce haut auf den Buzzer! Viele der Kandidaten vom Supertalent haben auch heute mal wieder die Jury und jeden einzelnen Zuschauer von den Stühlen gerissen. Aber die Teilnehmer können von den Juroren Dieter Bohlen (65), Bruce Darnell (62) und Sarah Lombardi (27) nicht nur in die nächste Runde befördert werden, sondern mit dem Goldenen Buzzer sogar direkt ins Finale kommen. Dima Shine hat es geschafft – und das sogar bereits zum zweiten Mal!

Der ukrainische Artist war nämlich schon 2009 bei der deutschen Castingshow und kam mit seiner Turn-Kunst bis ins Finale. Dadurch, dass er allerdings parallel im Cirque du Soleil tanzte und zeitgleich ein Auftritt in New York wahrnehmen musste, sagte er das Finale ab. In der heutigen Folge zeigte Dima aber erneut, warum er so erfolgreich war. Auch dieses Mal waren alle im Saal begeistert von seiner Performance. "Es ist einfach Kunst, was du da machst. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das so macht, wie du", beurteilte Bruce seinen Stangentanz. Der 62-Jährige war schlussendlich so hin und weg, dass er zum Goldenen Buzzer lief und den Überflieger-Athleten mit einem Goldregen direkt ins Finale schickte.

Chef-Juror Dieter kam aus dem Schwärmen ebenfalls nicht mehr raus. "Zwischen dir und anderen Turnern, die hier bei uns auftreten, liegen einfach Lichtjahre", stellte er ganz trocken fest. Als Dima freudestrahlend die Bühne verließ, drehte sich der Casting-Paps zum Publikum: "Merkt euch das hier. So etwas kriegt ihr so schnell nicht mehr zu sehen. Das war echte Weltklasse!"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bruce Darnell bei "Das Supertalent"

TVNOW/ Stefan Gregorowius Dima Shine, November 2019

Thomas Burg/ ActionPress Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

