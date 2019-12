Fans klassischer Musik müssen von einer wahren Legende Abschied nehmen: Mariss Jansons war einer der erfolgreichsten Dirigenten unserer Zeit. Dem im lettischen Riga geborenen Musiker wurden die künstlerischen Gene mit in die Wiege gelegt, bereits sein Vater Arvid Jansons war Dirigent, seine Mutter Iraida Sopranistin. Nun gibt es Trauriges über den Leiter des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks zu berichten: Mariss Janson ist nach langer Krankheit verstorben.

Dies gab, T-Online zufolge, nun eine Sprecherin der Wiener Philharmoniker bekannt. Demnach soll der 76-Jährige am heutigen Sonntag im Kreise seiner Familie in St. Petersburg gestorben sein. In der Vergangenheit hatte der berühmte Kapellmeister mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – musste zuletzt sogar einige Konzerte absagen. Offizieller Grund: Mariss sollte eine "ärztlich empfohlene Regenerierungspause" einlegen. Die genaue Todesursache ist bislang aber noch nicht bekannt.

Während seiner beruflichen Laufbahn durfte der Star-Dirigent einige Highlights erleben. So wurde er 2013 mit dem Ernst-von-Siemens-Musikpreis ausgezeichnet, leitete einen Chor 2007 in Anwesenheit von Papst Benedikt XVI (92) und traf nur ein Jahr zuvor Bundeskanzlerin Angela Merkel (65).

Getty Images Mariss Jansons, 2005

Getty Images Mariss Jansons mit Papst Benedict XVI im Oktober 2007

Getty Images Angela Merkel (m.l.) und Mariss Jansons (m.r) im Januar 2006



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de