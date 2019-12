Ist damit die Katze etwa aus dem Sack? In wenigen Wochen kommen Reality-TV-Fans endlich wieder auf ihre Kosten. Der Grund: Das Dschungelcamp geht in eine neue Runde. Erste Namen der potenziellen Kandidaten sickerten bereits vor Kurzem durch. Mit dabei soll auch die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin Elena Miras (27) sein. Und tatsächlich spricht einiges dafür, dass es die quirlige Spanierin 2020 nach Down Under verschlagen wird.

In ihrer Instagram-Story startete die 27-Jährige jetzt eine Frage- und Antwortrunde. Dabei durchlöcherten die Fans den Ex-Love Island-Star mit zahlreichen Fragen. Ein User redete nicht lange um den heißen Brei herum und wollte wissen, wann die Brünette denn endlich wieder in einer Show zu sehen sein wird. Ihre Antwort hörte sich vielversprechend an. "Dieses Projekt wird nächstes Jahr im TV zu sehen sein", erklärte Elena ihrer Community.

Bereits vor wenigen Tagen hatte die Reality-Darstellerin verraten, dass sie an einem neuen, bislang streng geheimen Projekt arbeite. Dafür musste sie in der vergangenen Woche sogar für einige Tage verreisen. Ob in dieser Zeit womöglich ein Fotoshooting, der Trailerdreh oder der Vorspann für das "Dschungelcamp" produziert wurde? Auch ein Post von Elena deutet darauf hin, dass sie sich im Januar eventuell auf den Weg nach Australien machen wird. "Ich habe bald eine neue Herausforderung. Wenn ich ehrlich bin, habe ich den größten Respekt davor", heißt es darin.

Instagram / elena_miras Elena Miras

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras in New York, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de