Vor wenigen Wochen meldete sich die "No Body is perfect"-Moderatorin Paula Lambert (46) noch mit guten Neuigkeiten bei den Fans: Der Zuschauerliebling hat seine eigene Produktionsfirma gegründet und ist voller Tatendrang. Auch neue Folgen ihres Erfolgsformats "Paula kommt" habe sie mit ihrem neuen Team bereits gedreht. Deshalb dürfte es ihre Fans umso mehr überraschen, die sympathische Journalistin jetzt im Krankenhauskittel zu sehen: Paula wurde die Gallenblase herausoperiert!

Etwas benommen schaut die Dunkelhaarige auf ihrem neuesten Instagram-Post durch ihre großen Brillengläser. Die 46-Jährige liegt offenbar in einem Krankenbett. Für ihre Follower verfasst Paula, gewohnt humorvoll, ein paar lustige Zeilen zu ihrem Gesundheitszustand: "Ich habe gelebt wie ein römischer Senator, aber jetzt ist Schluss damit [...] RIP, liebe Gallenblase", scherzt sie. Ihren besonderen Dank richtet sie an den behandelnden Arzt sowie an ihren Moderationskollegen Daniel Boschmann (40), der mit seiner Partnerin auf ihre Hunde aufgepasst habe.

Genesungswünsche erreichen die Body-Positivity-Expertin unter anderem von ihren Freundinnen Marlene Lufen (50) und Ruth Moschner (44). "Warum siehst du mit kaputter Gallenblase aus wie eine Hollywood-Ikone aus den 70ern?", spielt Marlene auf Paulas Sehhilfe an. Und Ruth kann sich ein Wortspiel nicht verkneifen: "Weiterhin gute Besserung! Bin gespannt, wo das Foto von Galli-Leo hinkommt!", kommentiert die Moderatorin. Und weil Lachen ja bekanntlich die beste Medizin ist, wird es Paula bestimmt bald besser gehen!

Paula Lambert

Paula Lambert zu Gast in der Sendung "Kölner Treff"

"No Body is perfect"-Coaches Daniel Schneider, Sandra Wurster, Paula Lambert und Silvana Denker

