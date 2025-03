Mit TV-Sexexpertin: Amira Aly startet neues Podcast-Projekt

Amira Aly (32) hat via Instagram ihre neueste berufliche Überraschung enthüllt: Die 32-Jährige startet einen neuen Podcast und hat sich dafür prominente Unterstützung gesichert. Ihre neue Partnerin ist niemand Geringeres als die TV-Sexpertin Paula Lambert (50). Der Podcast trägt den außergewöhnlichen Namen "Iced Macho Latte" und beschäftigt sich mit spannenden und kontroversen Themen, wobei schon die erste Folge dem Bereich Vorurteile gewidmet ist. Die Premiere ist am 11. März und Amira verkündete voller Vorfreude: "Ich freue mich so sehr auf Paula. Sie ist so eine Powerfrau und starke Persönlichkeit und zeitgleich so ein lieber und lustiger Mensch."

Mit ihrem Podcast wollen die beiden Frauen ihre unterschiedlichen Blickwinkel auf Themen miteinander verbinden. Amira erklärte, dass sie und Paula zwar viel gemeinsam haben, aber oft auch zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. "Und das ist super, weil man sich dann ganz konstruktiv über Dinge unterhalten kann", so Amira. Begeistern wollen die beiden ihre Zuhörer mit "persönlichen Geschichten, ungeschönten Erfahrungen und der einen oder anderen Lektion fürs Leben".

Das ist nicht die einzige berufliche Neuorientierung von Amira. Nachdem die Ex von Oliver Pocher (47) Ende vergangenen Jahres ihren Moderationsjob bei "Prominent!" an den Nagel gehängt hatte, unterstützt sie jetzt Jochen Bendel (57), den festen Host von "Promis unter Palmen – Die Late Night Show", bei der Moderation. Neben der zweifachen Mama gehören auch Realitystar Evelyn Burdecki (36) und Moderatorin Marlene Lufen (54) zum Team.

Bieber, Tamara / ActionPress Paula Lambert, Kolumnistin

Instagram / amiraaly Amira Aly, Februar 2025

