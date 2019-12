Große Trauer um Cha In Ha! Der Koreaner startete gerade als Neuling im Filmbusiness durch: 2017 gab er sein Debüt vor der Kamera und flimmerte in dem Kurzfilm "You, Deep Inside Of Me" über die Mattscheiben. Danach folgten weitere Rollenangebote und Cha mauserte sich langsam zu einem erfolgreichen Schauspieler. Doch jetzt, wo seine Karriere an Fahrt aufnahm, macht eine Schock-Nachricht die Runde: Cha ist im Alter von 27 Jahren gestorben!

Laut mehrerer Medien wurde Cha am Dienstag in seinem Zuhause in Südkorea leblos aufgefunden. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Seine Agentur verkündete allerdings, dass die Polizei die Hintergründe untersuche. "Wir sind zutiefst traurig, solch schreckliche Nachrichten an diejenigen weiterzugeben, die immer mit Liebe und Unterstützung für Cha da gewesen waren. Wir sind voller Trauer und können es noch immer kaum glauben", heißt es weiter in einem Statement.

Cha hatte sich auch schon auf Instagram eine große Fanbase aufgebaut. Zu einem Post einen Tag vor seinem Tod schrieb er: "Passt alle auf." Die Follower des Schauspielers sind von den News geschockt und überhäuften seinen Account mit traurigen Smileys und Beileidsbekundungen.

onhap News/YNA/Newscom/The Mega Agency Schauspieler Cha In Ha

Yonhap News/YNA/Newscom/The Mega Agency Cha In Ha (links) mit seinen Co-Stars

Yonhap News/YNA/Newscom/The Mega Agency Cha In Ha (links) mit seinen Co-Stars



