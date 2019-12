Miroslava Dumo geht jetzt mit einer Schock-Nachricht an die Öffentlichkeit! Die Russin hat sich über die Jahre einen Namen in der internationalen Fashion-Welt gemacht. Sie ist als Mode-Influencerin aktiv und hat bereits für etablierte Magazine wie Harper's Bazaar, Vogue, Forbes Woman und die russische Glamour gearbeitet. Doch während sich die Unternehmerin und dreifache Mutter ganz oben auf der Karriereleiter befand, brachte sie eine furchtbare Diagnose zu Beginn des Jahres ins Straucheln.

Die 34-Jährige teilte diesbezüglich nun ein offenes Statement auf Instagram: "Anfang des Jahres wurde bei mir eine seltene Lungenkrankheit entdeckt und mir wurden sieben Monate zu leben gegeben." Doch die Fashionista hat sich offenbar wieder erholt – und beschreibt die Zeit seit der Diagnose als ihre glücklichste: "Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich das strahlende Blau des Himmels. Und das wunderschöne Grün der Bäume. Als ob ich vorher auf einem anderen Planeten gelebt hätte", schilderte die dreifache Mutter ihre Empfindungen. Sie wache jeden Morgen fröhlich auf – einfach, weil sie dankbar für jeden weiteren Tag auf Erden sei.

Die Diagnose habe Miroslava auch zum Überdenken ihres Lebensstils veranlasst: "Mein ganzes Leben war ich auf der Suche nach Anerkennung und war besessen von 'Likes' in der realen und in der virtuellen Welt, ohne zu bemerken, dass ich eigentlich lernen sollte, mich selbst zu 'liken'", offenbarte die Firmengründerin. All der damit einhergehende Stress, die Zweifel, Diäten und der eigene Druck hätten ihr Immunsystem zum Einbrechen gebracht.

Instagram / miraduma Miroslava Duma im August 2019

Getty Images Miroslava Duma 2018 in Paris

Instagram / miraduma Influencerin Miroslava Duma

