Wieder schlimme Nachrichten für die Familie von George Atkinson III.! Vor gut einem Jahr nahm sich der Zwillingsbruder des Football-Stars das Leben. Der Tod von Josh hinterließ tiefe Narben auf der Seele des Running Backs. Nach dem Vorfall offenbarte er, seitdem eine schwere Krise durchzumachen und dass nur seine zweijährige Tochter ihn davon abhalte, sich wirklich etwas anzutun. Nun verstarb aber auch George aus bisher ungeklärten Gründen.

Wie TMZ jetzt berichtet, starb der 27-Jährige am Montag. Genaueres über die Hintergründe oder die Ursache seines Ablebens ist noch nicht bekannt. Allerdings litt der Sportler nach dem Suizid seines Geschwisterkindes unter Depressionen. In einem Brief schrieb George im Oktober, dass ihn die Vorfälle auf eine "emotionale Achterbahnreise" und einen "wirklich dunklen Ort" gebracht hätten. Sein Kind habe ihm aber geholfen: "Ich weiß nicht, wo ich ohne sie wäre. Sie hat mir einen zweiten Motivationsschub gegeben", fügte er hinzu.

George hatte nach der High-School von 2011 bis 2013 eine beachtliche College-Karriere bei Notre Dame hingelegt. Nach seiner Zeit bei den "Fightin' Irish" war er zwei Jahre lang als Profi in der NFL beschäftigt. Eine Saison streifte sich der Sohn des zweimaligen Super Bowl-Siegers George Atkinson II. das Trikot der Oakland Raiders über, seine zweite und letzte Profistation machte er bei den Cleveland Browns.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images George Atkinson beim Spiel der Oakland Raiders gegen die Seattle Seahawks, September 2015

Getty Images George Atkinson in der NFL-Saison 2016/17

Getty Images George Atkinson bei Notre Dame, November 2013



