So schnell wird Cousin JMF nicht aufgeben! Der Rapper befindet sich aktuell in einem Rechtsstreit mit dem Streaming-Riesen Netflix. Der Grund: In der Netflix-Serie "Skylines" geht es um kriminelle Machenschaften rund um das Frankfurter Plattenlabel Skyline Records – eine gleichnamige Firma existiert auch in der Realität und gehört dem Musiker. Deswegen sah Cousin JMF seine Persönlichkeits- und Namensrechte verletzt und fürchtete eine Rufschädigung für sein Unternehmen. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat seinen Antrag auf einstweiligen Rechtschutz nun abgewiesen. Doch Cousin JMF kämpft weiter!

Wie sein Anwalt jetzt auf Promiflash-Anfrage erklärte, werde der Musiker und Unternehmer ein sogenanntes "Hauptsacheverfahren" anstreben. Denn bislang sei nur die Klage über die Persönlichkeitsrechte abgewiesen worden. "Hinsichtlich der Namensrechte wurde noch keine Entscheidung getroffen", so der Jurist. In diesem Punkt habe das Gericht "kein Eilbedürfnis gesehen". "Für Netflix ist dieser Rechtsstreit noch nicht ausgestanden! Es geht also weiter, in unserem Fall gibt es jedenfalls eine zweite Staffel vor Gericht", fasste der Anwalt von Cousin JMF zusammen.

In der Serie "Skylines" wird es hingegen keine zweite Runde geben. Das Format wurde nach der ersten Staffel abgesetzt. Ob das in Zusammenhang mit der Gerichtsverhandlung steht, ist nicht bekannt. Hättet ihr gedacht, dass Cousin JMF weiterklagt? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Netflix / Christian Lädecke con Lux Photo Murathan Muslu in "Skylines"

Instagram / cousinjmf Rapper Cousin JMF

ActionPress/Wehnert, Matthias Edin Hasanovic bei der Premiere von "Skylines" in Frankfurt

