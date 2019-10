Großer Trubel um die neue Netflix-Serie "Skylines"! Seit dem 27. September können sich die Nutzer des Streamingdienstes die ersten sechs Folgen des neuen Crime-Dramas anschauen. Die deutsche Produktion behandelt illegale Immobilen- und Drogengeschäfte sowie die dunkle Seite der Rap-Szene. Mittendrin steckt das große Musiklabel Skyline Records, das in zwielichtige Deals verwickelt ist und hauptsächlich auf Drogengeldern aufgebaut wurde – und eben diese "fiktive" Firma ist nun der Kernpunkt einer Klage gegen den Streaming-Riesen.

Wie Promiflash erfahren hat, will der Rapper Cousin JMF, der mit bürgerlichem Namen Jan Lehmann heißt, rechtlich gegen Netflix vorgehen. Der Grund: Der Künstler besitzt ein Musik-Label mit dem Namen Skyline Records, das genau wie in der Serie in Frankfurt beheimatet ist – und sieht in diesen deutlichen Parallelen eine Gefährdung und Rufschädigung für sein Unternehmen. Obwohl der Musiker sich die Wortmarken "Skyline Records" und "Skylines" habe patentieren lassen, werden sie in dem Netflix-Format verwendet. "Herr Lehmann klagt zunächst auf Unterlassung wegen verletzter Persönlichkeitsrechte, sowie Namensrechten, zudem aus Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb", erklärte sein Anwalt gegenüber Promiflash. Cousin JMF verfolgt damit ein klares Ziel: "Herr Lehmann erhofft sich, dass Netflix die Rechtsverletzungen abstellt und die Serie vom Netz genommen wird."

Zwar habe Cousin JMF bereits Rückmeldung von der Plattform erhalten – jedoch würden die Verantwortlichen alle Vorwürfe von sich weisen. Bereits jetzt spüre der Label-Besitzer Auswirkungen auf sein Unternehmen. "Die Resonanz ist sowohl gut, als auch schlecht", berichtete seine Rechtsvertretung. "Es melden sich viele Fans der Serie, die das Label Skyline Records für das Label aus der Serie halten. Was auch bedeutet, dass manche Zuschauer offensichtlich die Fiktion einer Serie nicht von der Realität unterscheiden können und das reale Skyline Records mit dem Label in der Serie assoziieren." Die Bedenken des Musikers gegen die Sendung hätten sich damit bestätigt. "Was zur Folge hat, dass der Zuschauer offensichtlich denkt, Skyline Records sei mit Drogengeldern aufgebaut worden und habe mit der organisierten Kriminalität zu tun – dies ist extrem rufschädigend." Netflix hat auf Promiflash-Anfrage hin bisher kein Statement abgegeben.

