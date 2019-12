2006 soll das Reality-Sternchen Jasmine Lennard (34) die britische TV-Legende Simon Cowell (60) gedatet haben. Ganze sechs Monate hatten die beiden angeblich eine heiße Affäre miteinander. Doch dieses Kapitel liegt längst hinter der brünetten Beauty – mittlerweile hat sie die ganz große Liebe in ihren aktuellen Freund Mohammed Al Saif gefunden und das Paar geht jetzt noch einen Schritt weiter: Jasmine und ihr Liebster werden schon bald heiraten!

Wie Daily Mail berichtet, ging der Geschäftsmann erst kürzlich auf die Knie und hielt mit einem wahren Klunker um die Hand seiner Liebsten an. Ganze 800.000 britische Pfund (rund 950.000 Euro) soll der zehnkarätige Diamant-Verlobungsring gekostet haben. Noch in diesem Jahr wolle das Pärchen vor den Traualtar schreiten – bereits an Silvester sollen die beiden sich vor ihrem engsten Familienkreis das Jawort geben.

Bereits seit drei Jahren gehen Jasmine und der Milliardär nun schon durchs Leben. In einem Interview mit The Sun kam die 34-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen für ihren baldigen Ehemann heraus. "Er ist alles, was ich mir jemals gewünscht habe und ich bin sehr froh, den erstaunlichsten Mann und die größte Liebe meines Lebens zu heiraten", erzählte die Fernsehberühmtheit stolz.

Instagram / jasminescarletlennard Jasmine Lennard mit ihrem Verlobten Mohammed Al Saif

Getty Images Jasmine Lennard im September 2012

Instagram / jasminescarletlennard Jasmine Lennard, Reality-Star

