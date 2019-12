Mit Zozibini Tunzis Sieg feiert die Miss-Universe-Wahl eine Premiere! Am vergangenen Sonntag fand erneut der beliebte Schönheitswettbewerb in Atlanta statt. Das Event gibt es seit 1952. Dabei wird jährlich eine Dame mit dem Titel Miss Universe gekürt. Obwohl die Veranstaltung bereits seit 67 Jahren stattfindet, gab es in diesem Jahr ein echtes Highlight: Zozibini ist die erste schwarze Südafrikanerin, die die Krone mit nach Hause nahm!

Wie Insider berichtet, konnte die 26-Jährige in der Show am Ende das Rennen gegen Miss Puerto Rico und Miss Mexiko für sich ausmachen. Bei ihrem Sieg hörte die Schönheitskönigin mit dem Lachen gar nicht mehr auf – und bekam ihre Scherpe und ihr Diadem von Catriona Gray, der Miss Universe 2018 überreicht. Im Netz postete Zozibini ein Siegerfoto und schrieb dazu: "Heute Nacht wurde eine Tür geöffnet und ich könnte nicht stolzer sein, diejenige zu sein, die durch sie hindurch gehen darf."

Die Frauenrechtlerin brachte für den Contest bereits Erfahrung auf dem Laufsteg mit: Sie modelte nicht nur 2019 bei der New York Fashion Week – Zozibini nahm auch bereits 2017 an der Wahl zur Miss Südafrika teil. Damals schaffte sie es jedoch nur unter die letzten 26 Kandidatinnen. Zwei Jahre später versuchte sie ihr Glück erneut und konnte so zunächst den Titel des eigenen Landes und nun auch den der Miss Universe holen!

Getty Images Zozibini Tunzi nach der Miss-Universe-Wahl 2019

Getty Images Miss Mexiko, Miss Südafrika und Miss Puerto Rico bei der Miss-Universe-Wahl 2019

Getty Images Zozibini Tunzi nach der Miss-Universe-Wahl 2019

