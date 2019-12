Zozibini Tunzis strahlt wenige Tage nach ihrem Sieg in die Kameras! Die 26-Jährige konnte am vergangenen Sonntag in Atlanta einen Wahnsinnserfolg für sich verbuchen: Sie hatte sich gegen eine Vielzahl internationaler Schönheitsköniginnen durchgesetzt und sich den Titel der Miss Universe 2019 ergattert! Nach ihrem Sieg tauchen nun die ersten Fotos von ihr auf – und die Südafrikanerin begeistert dabei mit einem umwerfenden Look!

In New York stellte sich Zozibini selbstbewusst und über beide Ohren strahlend dem Blitzlichtgewitter. Das Model bewies mit ihrer Outfitwahl ein sicheres Händchen für Mode: Ihr goldener Hosenanzug wurde zum Blickfang und unterstrich ihre langen Beine. Gegen die winterliche Kälte in der US-Metropole warf sich die Frauenrechtlerin einen trendigen Fellmantel in elegantem Schwarz über.

Zozibini hatte mit ihrem Sieg auch für einen Durchbruch in der Geschichte des beliebten Schönheitswettbewerbs gesorgt: Seit der Premiere des Events im Jahr 1952 ist die Beauty die erste schwarze Südafrikanerin überhaupt! "Heute Nacht wurde eine Tür geöffnet und ich könnte nicht stolzer sein, diejenige zu sein, die durch sie hindurch gehen darf", hatte sie sich nach der Siegerehrung auf Instagram gefreut.

