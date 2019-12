Die deutschen Stars trauern um einen geliebten Freund. Am vergangenen Samstag sind PR-Manager Pedro Da Silva und sein Ehemann Dieter Heß bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Pedro hatte auf einer Münchner Autobahn die Kontrolle über seinen PKW verloren, woraufhin der Wagen einen anderen rammte, sich überschlug und schließlich gegen einen Baum prallte. Für beide Männer kam jede Hilfe zu spät – sie starben noch am Unfallort. Pedro wurde nur 47 Jahre alt. Seine vielen Freunde in der Promiwelt sind fassungslos.

Zu seinen langjährigen Klienten zählte neben Verena Kerth (38) und Simone Ballack (43) auch Schauspielerin Doreen Dietel (45) – das Paar hatte sie direkt vor seinem Unfall noch besucht. Als die 45-Jährige schließlich von dem Unglück erfuhr, war sie gerade bei der Arbeit in ihrem Restaurant. "Ich hab grad so was Krasses erfahren, dass ich auf der Stelle verschwinden möchte", erzählte sie unter Tränen in ihrer Instagram-Story. "Ich habe grade erfahren, dass meine allerbesten Freunde, auch der Patenonkel von Marlow und auch mein Manager ums Leben gekommen ist, nachdem sie bei mir zu Besuch waren." Die Gastronomin musste ihr Statement mehrfach unterbrechen, weil sie von ihren Gefühlen übermannt wurde. "Ich bin total leer, habe so was noch nie erlebt." Doreen bat außerdem um Ruhe – und verkündete später, dass ihr Lokal aufgrund "eines tragischen Todesfalls" erst mal geschlossen bleibt.

Auch Kuppelshow-Star Domenico De Cicco (36) kannte Pedro dank seiner Dschungelcamp-Kollegin Doreen gut – und meldete sich unter Trauer in seiner Instagram-Story zu Wort. "Wir können es nicht in Worte fassen, nicht glauben, was passiert ist. Es fühlt sich so unrealistisch an", betonte der 36-Jährige. "Wir haben so viel Trauer und Schmerz in uns, dass man nicht die richtigen Worte finden kann, um die Gefühle hier ausdrücken zu können." Seine Gedanken seien nun bei Pedro und Dieters Familie. "Wir werden euch nie vergessen. Ruht in Frieden."

Dschungel-Kollege Chris Töpperwien (45) zählte ebenfalls zu Pedros engerem Bekanntenkreis und kann die Tragödie noch gar nicht fassen: "Ich bin fassungslos über deinen Tod! Wir haben in den letzten Wochen fast täglich geschrieben und telefoniert", schilderte der Currywurstmann in seiner Instagram-Story. "Es kann so schnell gehen! Ruhe in Frieden!" Dazu veröffentlichte er ein hübsches Schwarz-Weiß-Foto von Pedro.

Instagram / pedrodasilva1011 Pedro Da Silva im Schwarzwald

TV NOW Doreen Dietel im Dschungelcamp 2019, Tag 14

Instagram / pedrodasilva1011 Pedro Da Silva und Domenico de Cicco

ActionPress Chris Töpperwien beim Promi-Kartrennen "Karts for Hearts"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de