Die Award-Zeit für das kommende Jahr ist endlich angebrochen! Schon jetzt stellen sich viele Fans und Branchenkenner die Frage, welche Filme und Serien in 2019 den größten Erfolg und Einfluss hatten – und ebenso welche Schauspiel-Stars eine Chance haben, demnach mit Awards ausgezeichnet zu werden. Den Anfang der großen Preis-Runde machen die renommierten Golden Globes, die am 6. Januar zum bereits 77. Mal verliehen werden. Promiflash weiß, wer die glücklichen Nominierten sind!

Ein Film-Hit, der schon seit Wochen als heißester Anwärter für die anstehenden Preisverleihungen gehandelt wird, ist der Thriller "Joker" von Regisseur Todd Phillips (48). Hollywood-Star Joaquin Phoenix (45) konnte in der Titelhauptrolle nicht nur die Fans des Gegenspielers von Batman mit seiner brillanten Darstellung des Killer-Clowns überzeugen, sondern brachte auch die Kritiker zu regelrechten Lobeshymnen. Nachdem bereits bekannt war, dass der 45-Jährige am 2. Januar beim Internationalen Filmfestival Palm Springs für seine schauspielerische Leistung ausgezeichnet werden soll, könnte er damit bereits vier Tage später die nächste Trophäe erhalten. Insgesamt hat die Comicverfilmung bei den Golden Globes eine Chance auf fünf Auszeichnungen.

Mit noch mehr Nominierungen und damit als absoluter Favorit geht "Marriage Story" ins Rennen. Das Drama von Regisseur Noah Baumbach erhielt insgesamt sechs Nominierungen. Damit dürfen sich Adam Driver (36) als bester Darsteller, Scarlett Johansson (35) als beste Hauptdarstellerin, Laura Dern (52) als beste Nebendarstellerin und Noah Baumbach selbst für das beste Drehbuch Hoffnungen auf einen der wichtigsten Filmpreise weltweit machen.

Das sind die Nominierungen für die Golden Globe Awards 2020:

Bester Film, Drama

"The Irishman"

"Marriage Story"

"1917"

"Joker"

"The Two Popes"

Bester Film, Musical oder Komödie

"Dolemite Is My Name"

"Jojo Rabbit"

"Knives Out"

"Once Upon a Time in Hollywood"

"Rocketman"

Beste Hauptdarstellerin, Drama

Cynthia Erivo – "Harriet"

Scarlett Johansson – "Marriage Story"

Saoirse Ronan (25) – "Little Women"

Charlize Theron (44) – "Bombshell"

Renée Zellweger – "Judy"

Beste Hauptdarstellerin, Musical oder Komödie

Awkwafina (30) – "The Farewell"

Ana de Armas (31) – "Knives Out"

Beanie Feldstein (26) – "Booksmart"

Emma Thompson – "Late Night"

Cate Blanchett (50) – "Where’d You Go, Bernadette"

Bester Hauptdarsteller, Drama

Christian Bale (45) – "Le Mans 66"

Antonio Banderas (59) – "Leid und Herrlichkeit"

Adam Driver – "Marriage Story"

Joaquin Phoenix – "Joker"

Jonathan Pryce (72) – "Die zwei Päpste"

Bester Hauptdarsteller, Musical oder Komödie

Daniel Craig (51) – "Knives Out"

Roman Griffin Davis – "Jojo Rabbit"

Leonardo DiCaprio (45) – "Once Upon a Time in Hollywood"

Taron Egerton (30) – "Rocketman"

Eddie Murphy (58) – "Dolemite is My Name"

Bester Nebendarsteller – Film

Brad Pitt (55) – "Once Upon a Time in Hollywood"

Tom Hanks (63) – "A Beautiful Day in the Neighborhood"

Al Pacino (79) – "The Irishman"

Anthony Hopkins (81) – "Die zwei Päpste"

Joe Pesci (76) – "The Irishman"

Beste Nebendarstellerin – Film

Kathy Bates (71) – "Richard Jewell"

Annette Bening – "The Report"

Laura Dern – "Marriage Story"

Jennifer Lopez (50) – "Hustlers"

Margot Robbie (29) – "Bombshell"

Beste Regie – Film

Martin Scorsese (77)

Quentin Tarantino (56)

Bong Joon Ho

Sam Mendes (54)

Todd Phillips

Bestes Drehbuch – Film

"The Irishman"

"Marriage Story"

"Parasite"

"The Two Popes"

"Once Upon A Time In Hollywood"

Beste Filmmusik

"Motherless Brooklyn"

"Little Women"

"Joker"

"1917"

"Marriage Story"

Bester Animationsfilm

"Frozen II"

"How to Train Your Dragon: The Hidden World"

"The Lion King"

"Missing Link"

"Toy Story 4"

Bester Filmsong

"Beautiful Ghosts" – Cats

"(I’m Gonna) Love Me Again" – Rocketman

"Spirit" – König der Löwen

"Stand Up" – Harriet

"Into the Unknown" – "Frozen 2"

Bester fremdsprachiger Film

"The Farewell"

"Les Misérables"

"Pain and Glory"

"Parasite"

"Portrait of a Lady on Fire"

