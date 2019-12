Große Sorge um Leon Spinks! Der Ex-Boxer zählt zu den absoluten Legenden des Sports. 1978 stieß der in St. Louis geborene Kämpfer Muhammad Ali (✝74) vom Thron und sorgte für eine der größten Überraschungen der Box-Geschichte. Der einstige Schwergewichtsweltmeister wurde daher 2017 in die Hall of Fame aufgenommen. Jetzt sorgt der heute 66-Jährige allerdings für weniger positive Schlagzeilen: Leon liegt im Krankenhaus und es soll nicht gut für ihn aussehen.

Laut TMZ wurde der zweifache Familienvater nun in eine Klinik in Las Vegas eingeliefert. Genaueres über den Zustand des einstigen Profisportlers ist nicht bekannt, aber seine Angehörigen sollen sich ernsthafte Sorgen um ihn machen. Seine Ehefrau Brenda richtete sich dem Portal zufolge im Netz an die Fans ihres Gatten. "Ich würde euch darum bitten, für meinen wundervollen Ehemann Leon zu beten. Sodass er die Hindernisse überwinden kann, die ihm in den Weg gelegt wurden", lautete die kryptische Botschaft der Blondine.

Schon vor fünf Jahren war der Gesundheitszustand von Leon ziemlich kritisch: Er verletzte sich damals an einem Knochenstück von einem Chicken Wing. Dabei wurden seine inneren Organe schwer beschädigt und er verbrachte mehrere Wochen in einer Reha-Klinik. Ob dieser Vorfall mit seinem aktuellen Krankenhausaufenthalt in Verbindung steht, ist nicht bekannt.

Getty Images Leon Spinks (r.) bei den olympischen Spielen 1976

Getty Images Brenda und Leon Spinks, Mai 2016

Getty Images Leon Spinks, Ex-Boxer

