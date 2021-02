Große Trauer um Leon Spinks (67). Der Boxer hatte Ende 2019 Sorge bei seinen Fans ausgelöst: Er war in ein Krankenhaus geliefert worden – kurze Zeit später hatte seine Familie die Hintergründe öffentlich gemacht. Der US-Amerikaner war an Prostatakrebs erkrankt und war aufgrund seines kritischen Gesundheitszustandes auf der Intensivstation behandelt worden. Über ein Jahr später machen nun traurige Nachrichten die Runde: Leon ist an den Folgen seiner Erkrankung gestorben.

Die Ehefrau des einstigen Schwergewichtsweltmeisters Brenda Glur bestätigt dessen Tod nun gegenüber Boxing Scene. Demnach hatte ein fünf Jahre langer Krebskampf hinter dem Sportler gelegen, als er am Freitagabend verstarb. Zum Zeitpunkt seines Todes waren seine Frau sowie wenige enge Freunde und ein paar weitere Familienmitglieder an seiner Seite.

Laut dem Medium wechselte Leon wenige Augenblicke vor seinem Ableben letzte Worte mit seinem Sohn Cory Spinks. Der 42-Jährige war in die Fußstapfen seines Vaters getreten und hatte ebenfalls eine Karriere im Boxsport angestrebt – die er aber mittlerweile beendet hat.

Getty Images Brenda und Leon Spinks, Mai 2016

BILL GREENBLATT/UPI/Newscom/The Mega Agency Leon Spinks, August 2010

Getty Images Leon Spinks, Box-Legende

