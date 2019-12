Vergangenen Mittwoch wurde bekannt, dass die Sport-Legende Leon Spinks (66) in einem US-amerikanischen Krankenhaus um ihr Leben kämpft. Der Ex-Boxer schrieb 1978 Sport-Geschichte, als er Muhammad Ali (✝74) den Weltmeister-Titel abnahm. Der 66-Jährige wird momentan auf einer Intensivstation in Las Vegas behandelt. Jetzt wendete sich ein Sprecher der Familie an die Öffentlichkeit und gab bekannt: Der Box-Star leidet an Prostatakrebs.

Laut TMZ sind Leons Angehörige dennoch zuversichtlich und ließen weitere Details über seinen Zustand veröffentlichen: "Leon befindet sich zurzeit auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Las Vegas." Der Krebs habe sich auf die Blase ausgebreitet, doch der Sportler wird in der Klinik medizinisch gut versorgt. Seine Familienmitglieder glauben, dass er es schaffen wird. "Leon zeigt leichte Anzeichen von Besserung. Er war sein ganzes Leben lang ein guter Kämpfer und wir sind optimistisch, dass er bald die Intensivstation verlassen wird", erklärte der Sprecher hoffnungsvoll.

Der einstige Schwergewichtsweltmeister soll die Diagnose bereits zu Beginn des Jahres erhalten haben. Vor fünf Jahren überstand der Sportler eine schwere Schädigung seiner inneren Organen. Damals verletzte er sich an einem Knochensplitter von einem Chicken Wing.

BILL GREENBLATT/UPI/Newscom/The Mega Agency Leon Spinks, August 2010

Getty Images Brenda und Leon Spinks, Mai 2016

Getty Images Leon Spinks (r.) bei den olympischen Spielen 1976

