Die klassischen Hollywood-Diven können einpacken: Dragqueens sind die neuen Superstars! Spätestens seit Queen of Drags immer donnerstags im Fernsehen läuft, ist die Euphorie für die Travestiekunst auch in Deutschland angekommen. Die schillernden Entertainerinnen begeistern mit ihrer Vielfalt, Energie und Performance. Grund genug, um etwas tiefer in die Welt des Drags einzutauchen: Promiflash stellt euch die coolsten Queens der weiten Welt vor!

Die europäischen Queens:

Wilde Perücken, schrilles Make-up und ein freches Mundwerk – die in Deutschland wohl bekannteste Kunstfigur ist Olivia Jones (50). Schon in seiner Schulzeit in einer niedersächsischen Kleinstadt trat Oliver, wie die 50-Jährige bürgerlich heißt, als Drag auf – und betreibt heute gleich mehrere Lokale und Bars auf der Hamburger Reeperbahn. Aus Österreich kam 2014 mit Conchita Wurst (31) dann frischer Wind – und dank ihres eingängigen Namens, der Bomben-Stimme und des markanten Stylings ist die 31-Jährige schon jetzt weltberühmt.

Die US-amerikanischen Queens:

Während "Queen of Drags" in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt, hat sich ein ähnliches Format in den USA inzwischen komplett etabliert: Bei RuPaul's Drag Race sucht Drag-Star RuPaul (59) seit 2009 alljährlich nach neuen Sternen am Travestie-Himmel. Durch die Show wurde nicht nur der Sänger bekannt – auch einige inzwischen international gefeierte Künstlerinnen verdanken dem Format ihre Bekanntheit. Dazu gehören neben Trixie Mattel und Alaska Thunderfuck auch Trinity Taylor, Sasha Velour (32), Aquaria und Ginger Minj. Bianca Del Rio nahm 2013 ebenfalls an der Sendung teil und füllt nun riesige Hallen mit ihrem Comedy-Programm. Ihre TV-Kolleginnen Miss Fame (34) und Violet Chachki wagten nach ihrer Teilnahme an dem Wettkampf sogar den Sprung ins Modelbusiness: Während Miss Fame erst kürzlich als Kampagnengesicht von Charlotte Tilbury (46) erstrahlte, lief Violet im Sommer sogar bei der Berlin Fashion Week über den Laufsteg.

Weitere internationale Queens:

Im Viertelfinale von "Queen of Drags" durften die Zuschauer vergangene Woche bereits Pabllo Vittar (25) kennenlernen: Mit 9.600.000 Followern ist die Brasilianerin der größte Social-Media-Star unter den Queens. Internationaler Flair kommt auch von Courtney Act (37): Die Australierin trat 2003 bei "Australian Idol" an und erlangte später große Berühmtheit durch die Teilnahme an "RuPauls Drag Race".

© ProSieben / Martin Ehleben Olivia Jones, Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst

Anzeige

Actionpress/ Tamara Bieber Conchita Wurst bei der "Queen of Drags"-Premiere

Anzeige

Getty Images Ginger Minj, US-amerikanische Dragqueen

Anzeige

Getty Images Violet Chachki und Miss Fame



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de