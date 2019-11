Schon seit Wochen haben die Fans auf dieses Format hingefiebert! Am Donnerstagabend ging Queen of Drags endlich an den Start – und die zehn teilnehmenden Travestie-Künstler legten ihre ersten Auftritte hin. Ein Paradiesvogel musste die Show bereits nach der Auftaktfolge verlassen. Die Jury aus Heidi Klum (46), Bill Kaulitz (30), Conchita Wurst (31) sowie Stargast Olivia Jones (49) schickte Janisha Jones nach Hause. Doch welche bunte Kandidatin steht bei den Fans hoch im Kurs?

Für Janisha kam der Exit nicht überraschend. "Die Konkurrenz ist sehr, sehr groß und die können auch alle echt gut tanzen", überkamen sie schon vor der Entscheidung erste Zweifel. Während sie von der Jury nur sieben Punkte erhielt, belegte Yoncé Banks mit 39 Punkten den absoluten Spitzenplatz. Als Queen of the Week feierte sie ihren Einzug in die nächste Runde. Catherrine Leclery sicherte sich in der Gesamtwertung Platz zwei – auch wenn Drag-Star Katy Bähm (26) es der ältesten Queen der Riege aufgrund ihres Alters nicht zugetraut hatte.

Die Fans feierten nicht nur die Performances von Bambi Mercury (32), Samantha Gold, Vava Vilde (30), Candy Crash, Hayden Kryze, Aria Addams (22) und Co., sondern freuten sich vor allem auch darüber, dass die Drag-Kunst endlich im deutschen TV angekommen ist. "Outing, homosexuelle Partnerschaften, Drag ... Ich liebe es, dass diese Themen in der Primetime zur Sprache kommen", jubelte ein Fan im Netz. Welche Queen ist eure Favoritin? Stimmt in der Umfrage ab!

© ProSieben / Martin Ehleben Die "Queen of Drags"-Jury mit Gastjurorin Olivia Jones

Instagram / yoncebanks "Queen of Drags"-Star Yoncé Banks

Instagram / leclery "Queen of Drags"-Star Catherrine Leclery

