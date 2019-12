Die Stimmen gegen Harvey Weinstein (67) werden immer lauter. Der Filmmogul musste sich zwar in über 80 Missbrauchs- und Vergewaltigungsfällen vor Gericht verantworten, scheint jetzt aber einer Gefängnisstrafe entgehen zu können, weil er sich mit den Klägerinnen auf eine Summe von 25 Millionen Dollar geeinigt hat. Und das Schmerzensgeld muss der 67-Jährige nicht selbst zahlen, denn dafür kommt seine Versicherung auf. Nicht nur die Netz-Gemeinde ist wütend über diese Einigung – auch Emily Ratajkowski (28) erhebt jetzt öffentlich ihre Stimme gegen den Angeklagten!

Als das Model davon erfuhr, dass der mutmaße Sexualstraftäter aus Hollywood für seine Taten nicht hinter Gitter kommt, platzte der hübschen Brünetten wohl der Kragen. Auf Instagram postete sie ein Bild von sich, auf dem ihr Oberarm mit der Aufschrift "Fuck Harvey" zu sehen war. Sie machte ihrem Ärger Luft und beschwerte sich darüber, dass Weinstein ja noch nicht einmal mehr seine Schuld öffentlich gestehen müsse. Zudem versah sie ihren Beitrag mit dem eindeutigen Hashtag #KeineJustizKeinFrieden.

Ihre Follower feierten die schöne Berühmtheit für ihren Mut und ihren Einsatz für die Gerechtigkeit. "Ich stimme deinem Arm zu. Einfach unfassbar, was da gerade passiert", schrieb eine Userin – andere Fans von Emily riefen sogar zu Protesten auf. Der Webstar ging mit seinem speziellen Oberarmschmuck am gleichen Abend noch auf die Filmpremiere von "Uncut Gems" in Los Angeles und posierte mit der Aufschrift im Blitzlichtgewitter.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Dezember 2019

ActionPress Harvey Weinstein, Juli 2018

ActionPress Emily Ratajkowski, Dezember 2019

