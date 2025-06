Harvey Weinstein wird nicht zu seiner Verteidigung aussagen

Harvey Weinstein (73) hat sich entschieden, nicht in seinem eigenen Prozess in New York auszusagen. Der ehemalige Filmproduzent, der wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung erneut vor Gericht steht, wird somit seine Verteidigung stillschweigend abschließen. Wie sein Sprecher Juda Engelmayer gegenüber Deadline erklärte, habe Weinstein zwar den Wunsch geäußert, auszusagen, doch man wolle einer übermäßigen Prüfung seiner Glaubwürdigkeit aus dem Weg gehen. "Unsere Haltung ist von Vorsicht geleitet, nicht von Ausflüchten", betonte Juda. Die Geschworenen sollen bereits in Kürze mit ihren Beratungen beginnen.

Details aus dem Verfahren zeigen, dass Weinstein weiterhin seine Unschuld beteuert. In einem YouTube-Interview mit Candace Owens aus der Haft beteuerte er: "Ich habe diese Verbrechen nicht begangen. Ich schwöre bei Gott und den nun zuschauenden Menschen und auf meine Familie: Ich bin zu Unrecht beschuldigt. Aber die Justiz muss erkennen, was unmoralisch und was illegal ist." Seine Verteidiger argumentieren, dass die Beziehungen zu den Klägerinnen einvernehmlich gewesen seien, und kritisierten die gesellschaftliche Veränderung seit der #MeToo-Bewegung.

Der einstige Hollywood-Mogul verbringt die Zeit des Prozesses in einer Klinik, da sein Gesundheitszustand besorgniserregend ist. Der einstige Hollywood-Mogul soll unter anderem an Krebs, Diabetes, Herzproblemen, Bluthochdruck und chronischen Rückenschmerzen leiden. Seine Anwälte hatten bereits zuvor ausdrücklich auf diese gesundheitlichen Probleme hingewiesen und äußerten Bedenken, ob Weinstein den erneuten Prozess überhaupt überstehen würde. Trotzdem scheint der 73-Jährige entschlossen, seine Verteidigungsstrategie fortzusetzen, wenn auch ohne eigene Aussage vor Gericht.

Getty Images Harvey Weinstein im Februar 2020

Getty Images Harvey Weinstein, ehemaliger Filmproduzent

