Nicht nur P. Diddy: Model reicht Klage gegen Weinstein ein

Harvey Weinstein (73) sieht sich erneut schweren Vorwürfen ausgesetzt. Das Model Crystal McKinney hat laut TMZ am 30. Mai 2025 eine Klage gegen den ehemaligen Filmproduzenten eingereicht, in der sie ihn der Vergewaltigung bezichtigt. Der Vorfall soll sich 2003 in einem Hotelzimmer in Manhattan ereignet haben, nachdem sie und eine Freundin Weinstein bei einem Treffen in einer Lounge kennengelernt hatten. Crystal, die eine Karriere in der Filmindustrie anstrebte, gab an, von einem Modelagenten zu dem Treffen mit Weinstein geschickt worden zu sein. Beide Frauen berichteten, dass Weinstein sie in seinem Hotelzimmer zunächst mit Alkohol gefügig gemacht habe, bevor er sie sexuell missbrauchte.

Diese Klage ist nicht die erste, die Crystal wegen sexueller Gewalt eingereicht hat. Bereits 2024 hatte sie den Musikmogul Sean "Diddy" Combs (55) beschuldigt, sie nach einem Modeevent in New York City unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben. Die Vorwürfe gegen Weinstein hingegen gehen auf eine Zeit zurück, bevor seine vermeintlich übergriffigen Verhaltensweisen weltweit bekannt wurden. In der aktuellen Klage wirft das Model Weinstein vor, sie und ihre Freundin zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben, bevor er beide Frauen vergewaltigt habe. Auch ein mutmaßlicher Kommentar des Modelagenten, sie solle erst mit Weinstein schlafen, wenn er sie in einem Film besetze, wird in der Klage erwähnt.

Harvey Weinstein, der Mitbegründer von Miramax Films, war in der Vergangenheit ein einflussreicher Teil der Filmindustrie, bevor unzählige Vorwürfe gegen ihn publik wurden und 2020 zu einer Verurteilung wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung führten. Diese Verurteilung wurde jedoch im April 2024 wegen Verfahrensfehlern aufgehoben. Weinstein befindet sich aktuell auf Rikers Island, wo er eine Strafe für ähnliche Vergehen verbüßt, die er 2022 in Kalifornien begangen haben soll. Crystal berichtete, dass die Vorfälle von 2003 eine anhaltende Belastung für ihre psychische Gesundheit darstellten und sie mit Depressionen, Angstzuständen und Selbstzweifeln kämpft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Harvey Weinstein, Mai 2025