Kommt es im Prozess gegen Harvey Weinstein (67) tatsächlich zu einer Einigung? Seit über zwei Jahren steckt der Produzent in ernsten rechtlichen Verhandlungen. Der Grund: Der einstige Filmmogul wurde in über 80 Fällen des Missbrauchs beschuldigt – den Klägerinnen nach habe der 67-Jährige sie sexuell belästigt und in einigen Fällen sogar vergewaltigt. Jetzt scheint es so, als würde sich das Gerichtsverfahren in naher Zukunft dem Ende zuneigen – und zwar im Gegenzug einer beachtlichen Summe!

New York Times beruft sich auf sechs involvierte Anwälte und berichtet: Der mutmaßliche Täter und der Vorstand seines mittlerweile insolventen Filmstudios haben sich angeblich mit über 30 Schauspielerinnen und Ex-Mitarbeiterinnen Weinsteins auf einen kostspieligen Deal geeinigt. Bei dem Vergleich würden die zahlreichen Klagen gegen eine Summe von 25 Millionen Dollar (umgerechnet 22.458 Millionen Euro) fallen gelassen werden, wobei das Geld zwischen den Frauen aufgeteilt werden solle. Sollte das Gericht die Zahlung akzeptieren, würde allerdings nicht Weinstein selbst das Entgelt bereitstellen. Medienberichten zufolge würden die Versicherungen seiner einstigen Firma dafür aufkommen.

Ein weiterer Aspekt des Vorschlags: Weinstein müsse sich kein Fehlverhalten eingestehen und keine Entschuldigung äußern. Damit wären die Zivilprozesse gegen den US-Amerikaner beendet – für die strafrechtliche Verfolgung treffe das allerdings nicht zu.

