Harvey Weinstein betont "Bedauern" im Vergewaltigungsprozess

Harvey Weinstein (73) hat sich öffentlich geäußert, während die Jury in seinem Vergewaltigungsprozess über das Urteil berät. In einem Telefoninterview aus dem Bellevue Hospital in Manhattan sagte der ehemalige Hollywood-Produzent, er habe "Bedauern" über sein unmoralisches Verhalten – betonte jedoch, nie ein Verbrechen begangen zu haben. "Ich habe Bedauern, dass ich meine Familie, meine Frau und viele Freunde durch diese Situation gebracht habe. Ich habe Menschen, die mir nahestanden, durch dumme Handlungen verletzt. Aber nie illegale, nie kriminelle, nie irgendetwas", erklärte er laut dem Sender Fox 5 New York. Harvey zeigte sich zudem nervös wegen des bevorstehenden Urteils.

Der laufende Prozess in Manhattan ist ein erneuter Versuch, den 73-Jährigen für mutmaßliche Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe zur Rechenschaft zu ziehen. Bereits 2020 wurde er wegen schwerer Sexualverbrechen verurteilt und zu 23 Jahren Haft verurteilt – jedoch wurde dieses Urteil später von einem Berufungsgericht aufgehoben, was den Weg für den aktuellen Prozess freimachte. Darüber hinaus wurde Harvey 2022 in Los Angeles für schuldig befunden, mehrere Frauen sexuell angegriffen zu haben – und erhielt eine zusätzliche Freiheitsstrafe von 16 Jahren. Sechs Wochen lang hatten im aktuellen Verfahren in Manhattan sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung ihre Argumente vorgetragen, bevor die Jury am Donnerstag mit den Beratungen begann.

Harvey galt als Förderer vieler Karrieren in Hollywood, bevor sein Ruf unter den Enthüllungen des #MeToo-Skandals endgültig zusammenbrach. Frauen wie die Schauspielerinnen Miriam Haley und Jessica Mann beschuldigten ihn, ihre Berufsträume ausgenutzt zu haben, um sie zu missbrauchen. Der Fall schuf nicht nur einen rechtlichen, sondern auch einen gesellschaftlichen Präzedenzfall und stellte die Machtstrukturen in der Unterhaltungsbranche infrage. Er selbst hat jegliche Vorwürfe strafbaren Verhaltens über die Jahre hinweg stets zurückgewiesen. Ein Freispruch ist juristisch möglich, wenngleich Harvey in Kalifornien seine bereits verhängte Strafe verbüßt. Unabhängig vom Ausgang des Prozesses wird er deshalb weiterhin hinter Gittern bleiben.

Getty Images Harvey Weinstein im Juni 2025

Getty Images Harvey Weinstein im Mai 2025